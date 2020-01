Nuovo impianto radio, società chiede risarcimento al Comune di Capannori

Lo scorso 19 dicembre la società che si doveva occupare di installare un nuovo impianto di trasmissione radio su un’infrastruttura già esistente a Segromigno in Piano, ha presentato ricorso al Tar Toscana dopo che il Comune di Capannori aveva deciso l’annullamento dei lavori, comunicato alla società ad ottobre.

All’amministrazione comunale è stato chiesto il risarcimento dei danni alla società oltre di farsi carico delle spese processuali. Una richiesta infondata secondo l’ente, che sostiene di aver agito in piena legittimità con i suoi poteri.

L’udienza per la sospensiva è stata fissata per mercoledì (15 gennaio), ed è quindi urgente per il Comune procedere con la costituzione in giudizio per la difesa. Il sindaco Luca Menesini è stato così autorizzato con voto unanime a resistere nel giudizio promosso dalla società e ad affidare all’avvocato la difesa degli interessi dell’amministrazione.