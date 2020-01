Sicurezza idraulica, doppio intervento sul rio Fossanuova

Non si fermano i lavori per la messa in sicurezza idraulica nel comune di Porcari. Lo comunica l’assessore all’assetto idrogeologico Franco Fanucchi.

“È appena terminato – spiega l’assessore e vicesindaco – un lavoro di consolidamento dell’argine destro del Rio Fossanuova subito a valle del ponte che immette in via Giuseppe Lazzareschi. Si tratta di una scogliera della lunghezza di circa 50 metri resasi necessaria per mettere in sicurezza tutta la zona dove si trovano anche alcune attività produttive”.

In quel tratto, l’argine si era danneggiato durante le ultime ondate di piena ed era diventato estremamente fragile richiedendo un intervento in somma urgenza da parte della Regione Toscana, ente competente in materia, attraverso il Genio Civile di Pisa e lo stanziamento di 35mila euro.

“I lavori non finiscono qui – continua Fanucchi – Infatti più a valle, sempre sul Rio Fossanuova ma in sponda sinistra, sempre il Genio Civile, sta attualmente lavorando a un ripristino arginale prima della Baracca di Nanni, in prossimità di una altro intervento portato a termine sempre dalla Regione alcuni anni fa”.

Durante l’ultima piena di novembre, nell’argine erano comparsi alcuni fontanazzi molto pericolosi, evidenziati dalla protezione civile Croce Verde di Porcari durante il monitoraggio del territorio; il Comune lo aveva segnalato tempestivamente sia al consorzio di bonifica che alla Regione Toscana e, come avviene di norma, il genio civile è intervenuto tempestivamente per la risoluzione del problema. Anche qui sono in corso lavori di stesura di una scogliera che metterà in sicurezza tutto il tratto dove per altro insistono alcune abitazioni.

“La sicurezza idraulica del territorio – conclude Fanucchi – è per noi una priorità e ci ha consentito fino ad ora, grazie alla collaborazione con il Consorzio di Bonifica Toscana Nord e la Regione Toscana che ringraziamo, di evitare danni alle abitazioni e alle attività produttive”.