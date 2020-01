Fdi Capannori: “Nessuna traccia delle borracce in acciaio alle scuole”

Capannori, è polemica sulla distribuzione delle borracce in acciaio alle scuole.

“Era il 16 settembre 2019 quando sia a mezzo stampa, sia tramite i propri assessori in visita alle sedi dei quattro istituti comprensivi, il Comune di Capannori pubblicizzava l’imminente distribuzione di bottigliette di acciaio alle classi prime per ridurre l’uso di quelle in plastica usa e getta”.

Dopo quasi 4 mesi, Roberto Martinelli di Fratelli d’Italia torna sull’argomento, stimolato da alcuni genitori che hanno chiesto informazioni perché i loro figli le stanno aspettando, dicono, addirittura da ottobre/novembre.

“Dopo un sondaggio a campione su alcune primarie e secondarie si è visto che in effetti delle suddette bottigliette non c’è traccia – prosegue Martinelli – segno che anche questa volta l’amministrazione di Capannori conferma la sua abitudine ad essere pronta a pubblicizzare campagne e progetti, salvo poi latitare sulla loro messa in pratica e sulle eventuali successive verifiche”.

“A questo punto formuliamo una domanda – conclude Martinelli – che sarà riproposta anche in maniera ufficiale in consiglio comunale dal nostro consigliere Matteo Petrini con una interrogazione mirata: Possiamo sapere quando verranno distribuite queste bottiglie? Noi fiduciosi aspettiamo intanto ci beviamo un bel sorso d’acqua”.