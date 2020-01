Esercitazione a Tassignano per le unità cinofile di soccorso.

“Oggi – spiegano gli organizzatori – ci siamo trovati all’aeroporto di Tassignano per un “ambientamento al volo”, nonché una sensibilizzazione per cani e umani all’aereo. L’evento è cominciato alle 7,30, ci sono state diverse prove a motore spento in cui i cani sono stati fatti salire per facilitare intanto il primo step di ambientamento”.

“Le unità cinofile da soccorso (Ucs) sono esattamente 16, arrivate da dove l’evento organizzato è riuscito farsi sentire. In mattinata, il secondo ed ultimo step, è stato far salire i binomi uomo-cane a motore acceso con l’obiettivo di poter far vivere un’esperienza soprattutto al cane molto positiva con i giusti propositi e le giuste motivazioni. Questo evento è stato studiato come un’esercitazione proprio perché se necessario, i cani da soccorso, devono esser pronti a partire ed arrivare sul campo operativi”.

L’evento è stato organizzato da associazione italiana ricerca e soccorso (Firs), in collaborazione con centro cinofilo Bellaria di Pontedera e Anpana Lucca.