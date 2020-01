Caruso (Lega): “Bando affitti penalizza gli italiani”

“L’impegno della giunta Menesini nel sociale sia più ostentato che effettivo“. Così il consigliere comunale della Lega di Capannori Domenico Caruso che critica, in particolare, le scelte dell’amministrazione in tema di contributi per gli affitti.

“Ho criticato, in particolare, l’esiguità dei fondi destinati alle persone diversamente abili, agli anziani. Ho contestato inoltre il bando contributo affitti nella parte in cui, consentendo ai cittadini extra Ue di autocertificare il possesso dei requisiti patrimoniali, presenta criticità capaci di generare disparità di trattamento a danno degli italiani bisognosi. Non a caso, questi ultimi sono stati penalizzati dalle graduatorie formate nel triennio 2016-2018: hanno usufruito del contributo 489 cittadini italiani e 217 cittadini stranieri con una incidenza anomala in relazione al fatto che gli stranieri residenti a Capannori sono solo l’8% circa della popolazione complessiva”.

“Una ulteriore anomalia del bando affitti – prosegue Caruso – è la mancata previsione dell’incremento del contributo in presenza di disabili e ultrasessantacinquenni in contrasto con le normative previste secondo cui, i comuni fissano l’entità dei contributi secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi, tenendo conto della presenza nel nucleo familiare di situazioni di particolare debolezza sociale. Non si comprendono le ragioni per le quali il Comune di Capannori non abbia previsto per le suddette situazioni meritevoli di particolare tutela l’incremento del contributo da assegnare fino ad un massimo del 25%”.

“Per trovare una soluzione alla questione che mi sta particolarmente a cuore – conclude l’esponente leghista – ho già presentato un’interrogazione e chiesto la convocazione della Commissione sociale che, spero, possa riunirsi a breve prima della formazione delle graduatorie e dell’assegnazione degli importi”.