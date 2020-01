Dopo il furto il mercatino del baratto riparte con il “Deruparty”

Un “Deruparty” per ripartire con un sorriso. Dopo il furto subito alla fine del 2019, il Lillero – mercatino del baratto di Capannori – riapre i battenti e lo fa con un’apericena danzante il cui ricavato sarà utilizzato per recuperare il materiale andato perso col furto. L’appuntamento è per venerdì 24 gennaio al Prodotto non conforme (via Pesciatina, Lunata) a partire dalle 20.

Il Lillero Deruparty durerà tutta la sera e sarà accompagnato dalla musica di Paolo Frugoli DJ [Schiacciapatate]. Per partecipare è necessaria la prenotazione via messaggio whatsapp al 348 2598664, specificando nome e cognome di ciascun partecipante. Ad ogni partecipante sarà consegnato un biglietto della lotteria che vi permetterà di vincere ricchi premi estratti durante il corso della serata.