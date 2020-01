Via Fossanuova, si riqualificano le barriere del cavalcavia

Via libera a Porcari al progetto presentato da Autostrade per l’Italia per un’adeguamento delle barriere di sicurezza laterali del cavalcavia autostradale in via Fossanuova.

L’amministrazione comunale, direttamente interessata alla gestione e alla manutenzione del cavalcavia lamentava da tempo lo stato precario in cui si trovano le barriere di sicurezza laterali in via Fossanuova e ne ha richiesto la riqualifica.

Le spese dei lavori erano già state inserite nel bilancio 2019 e consistono in una spesa di 41.654 euro.

Il progetto rientra in un intervento che riguarda lavori di sostituzione e potenziamento delle barriere di sicurezza di otto cavalcavia gestiti dalla società Autostrade per l’Italia dislocati sull’autostrada A11, Firenze-Pisa nord.