Commerciante aggredita a Porcari, Rimanti: “Più sostegno ai negozi di vicinato”

Continua a far parlare l’aggressione subita dalla commerciante di Porcari sabato scorso (18 gennaio), derubata alla chiusura del suo negozio sulla via Romana ovest. Dopo l’intervento del sindaco, Leonardo Fornaciari, che ha annunciato un nuovo turno serale della polizia municipale, arriva oggi (22 gennaio) anche il commento di Fabrizia Rimanti, assessore alle attività commerciali.

“Conosco da tempo e ho incontrato personalmente in questi giorni Piera, la commerciante vittima, sabato scorso, di una rapina. A Piera, comprensibilmente segnata dall’aggressione, sono arrivate numerose attestazioni di vicinanza e solidarietà. La sua drammatica esperienza, come quella capitata a molti concittadini che hanno subito furti, ha suscitato numerose riflessioni, in particolare, sul tema della sicurezza”, afferma Rimanti.

“Credo però – continua – che quanto accaduto debba anche richiamare fortemente l’attenzione sull’importanza dei negozi di vicinato. Piera, con la sua attività, rappresenta infatti tutti quei piccoli esercizi con un nome, un volto, la dignità di una professione, il legame con il territorio, il sevizio costante a quanti hanno meno possibilità di spostarsi. Attività che tenacemente, anche a Porcari, continuano a sopravvivere, nonostante la presenza della grande distribuzione. Per questo è necessario sostenere queste significative realtà, riscoprendo la qualità del prodotto, il rapporto diretto con il cliente, la scelta affidabile”.

Quello che arriva da Porcari è un appello positivo per rilanciare le attività commerciali locali, avamposto territoriale fondamentale per l’intero tessuto sociale. Così conclude la Rimanti: “Sia questo un modo per sostenerla concretamente e, al tempo stesso, migliorare la qualità della vita del nostro paese”.