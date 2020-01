Villa Basilica, si sostituisce un chilometro di acquedotto

Risanare completamente quasi un chilometro di rete idrica, sostituendo l’attuale condotta con una nuova tubazione, realizzata con materiali più resistenti e dal diametro più ampio, così da migliorare il sistema di distribuzione ed evitare sprechi e disagi dovuti alle perdite. È questo l’obiettivo dell’intervento di Acque Spa – gestore idrico del Basso Valdarno e della Lucchesia – pronto a partire in via delle Cartiere, nel Comune di Villa Basilica. Un progetto significativo, che comporta un investimento di 440 mila euro e che punta a risolvere in modo definitivo le criticità nell’approvvigionamento idrico nella zona alle porte del capoluogo.

Nelle settimane scorse sono terminate tutte le pratiche necessarie all’inizio delle operazioni, che si apprestano ora a entrare nel vivo, dopo l’installazione del cantiere e i primi saggi in corso proprio in questi giorni. Nel dettaglio i lavori prevedono la posa di una nuova condotta in sostituzione di quella attualmente in funzione che, a causa della sua vetustà, si presenta in condizioni piuttosto delicate. Il crescente numero di perdite nel periodo estivo comportava inoltre anche problemi sul livello di erogazione idrica, con la necessità di dover sopperire talvolta attraverso il rifornimento di autobotti.

Dopo i pur sempre necessari e tempestivi interventi “tampone” per risanare i singoli guasti, ora il gestore idrico, in accordo con l’amministrazione comunale, procede al risanamento di 830 metri di tubazione, nel tratto compreso tra le località Ponte a Villa e Rimogno. La nuova condotta sarà realizzata in ghisa sferoidale, materiale più resistente rispetto alle tubazioni di vecchia generazione, e avrà come detto un diametro più ampio rispetto all’attuale: un aspetto che, insieme alla drastica riduzione del numero di guasti, contribuirà a migliorare il servizio idrico in termini di qualità e continuità.

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza, nei tratti interessati dai lavori è stato istituito (e vi rimarrà fino al termine dell’intervento) il senso unico alternato. Per limitare per quanto possibile i disagi sarà utilizzato un “cantiere mobile” che si sposterà per tratti di circa 50-80 metri alla volta. Le attività, compreso il rifacimento degli allacci d’utenza, dovrebbero terminare indicativamente entro l’estate. In seguito, una volta trascorso il tempo necessario per l’assestamento del terreno, sarà garantita anche la riasfaltatura del tratto di strada interessato dai lavori.

“Ringrazio Acque per l’importante progetto – dichiara il sindaco Elisa Anelli – L’attenzione del gestore idrico verso il territorio e la collaborazione con l’amministrazione comunale hanno portato a un investimento fondamentale per il nostro comune, investimento che mi rende particolarmente soddisfatta. Questo infatti non solo risana una condotta idrica divenuta ormai obsoleta, ma di fatto risolve il problema delle perdite che – in quel tratto – era diventato particolarmente evidente”.

“L’intervento in via delle Cartiere – aggiunge il consigliere d’amministrazione di Acque Spa, Antonio Bertolucci – si inserisce nel quadro degli investimenti programmati dal gestore, in sinergia con l’amministrazione comunale di Villa Basilica, e più in generale con i comuni del territorio servito, allo scopo di ammodernare, tratto dopo tratto, il sistema acquedottistico. L’obiettivo è quello di ottenere una riduzione dei guasti, una migliore gestione della risorsa idrica e performance del servizio sempre più elevate”.