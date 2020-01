Giornata della Memoria, grande partecipazione alle iniziative di Porcari

Grande partecipazione a Porcari per le iniziative per la Giornata della Memoria.

“La mattinata trascorsa alla Fondazione Lazzareschi è stata ricca di emozione”, ha commentato l’assessore alla cultura Roberta Menchetti.

Con la collaborazione della scuola media E. Pea e dell’Istituto storico della Resistenza, l’incontro con gli adolescenti è stato il secondo organizzato dall’amministrazione Fornaciari. “L’incontro – prosegue l’assessora Menchetti – è stato volutamente pensato per i ragazzi perché vogliamo sensibilizzare le giovani menti con i racconti legati all’Olocausto”. La mattina si è svolta anche grazie alla collaborazione di due docenti, la professoressa Massoni e la dottoressa Silvia Angelini.

La professoressa Massoni, insegnante di lingua francese, ha descritto il lavoro svolto con le terze classi della scuola media Pea tra il 2002 e il 2004 a partire dal libro Un sacchetto di biglie di Joseph Joffo. La dottoressa Angelini, invece, si è concentrata sul ruolo dei bambini nel periodo prebellico e bellico nei regimi fascista e nazista.

Ad arricchire l’appuntamento è stata la presenza del porcarese Dante Unti, testimone diretto degli orrori della Seconda guerra mondiale, che ha potuto narrare ai giovani i giorni di prigionia in un campo di internamento. Con la lucidità che lo contraddistingue ha rivolto ai presenti un appello chiaro, quello di essere portatori di pace.

“Vogliamo ribadire i valori dell’antifascismo in cui come amministrazione locale crediamo profondamente – continua Roberta Menchetti – In un giorno dedicato alla celebrazione della Memoria vogliamo promuovere, e così continueremo a fare, l’importanza che ha la storia e quali sono gli errori in cui non ricadere mai più”.