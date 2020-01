Porcari, Lamandini: “Amministrazione da sempre attiva per eliminare barriere architettoniche”

Marciapiedi a Rughi, prosegue il dibattito. Sul tema interviene l’amministrazione Fornaciari ed in particolare l’assessore ai lavori pubblici Fanucchi e la consigliera Lamandini, che rispondono alle criticità sollevate dall’associazione Luccasenzabarriere.

“Come abbiamo più volte detto – esordisce Eleonora Lamandini -, l’intervento per rimuovere la barriera presente nella piazzetta dietro il centro anziani era già prevista da una variante fatta nel mese di dicembre, quindi molto prima del sopralluogo di Luccasenzabarriere. Ringraziamo l’associazione per l’impegno e il monitoraggio costante che fa sui territori della provincia di Lucca, ma il risultato ottenuto non è frutto della loro segnalazione, ma di una decisione che l’amministrazione e gli uffici avevano già pianificato da tempo, come infatti dimostra la variante di dicembre”.

La volontà di abbattere le barriere architettoniche che rendono difficile la mobilità per molte persone che sono portatori di handicap è da anni un elemento caratterizzante il Comune di Porcari, uno dei primi ad avere un Peba, piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, che, un’azione alla volta, riesce a concretizzarsi rendendo fruibili a tutti i luoghi pubblici.

“Per quanto riguarda le altre criticità sollevate siamo disponibili – conclude Lamandini -, come abbiamo fatto anche nei confronti di alcuni cittadini, ad incontrare l’associazione dando tutte le spiegazioni e delucidazioni necessarie al fine di chiarire il significato dell’opera nel suo complesso: è fondamentale raccontare le scelte fatte poiché ogni opera ha sempre alla base una riflessione approfondita”.