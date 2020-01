Fiere a Capannori: suolo pubblico gratuito per il no profit

Facilitazioni per soggetti del terzo settore, associazioni, gruppi, comitati e attori del no profit che chiederanno di essere inclusi nel calendario annuale delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, come fiere e mercati, al quale sta lavorando il Comune di Capannori. In particolare sarà concesso il suolo pubblico gratuito e la tassa per le affissioni pubblicitarie nel territorio comunale ridotta della metà. Il calendario, che ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere le iniziative che animano e fanno vivere il territorio, sarà predisposto entro la metà di marzo.

La programmazione annuale sarà aperta a tutti coloro che hanno i requisiti, compresi i privati a fini di lucro i quali, però, non potranno godere dell’esenzione del canone di occupazione temporanea del suolo pubblico e della riduzione della tassa per le affissioni.

“Vogliamo valorizzare sopratutto le associazioni, i comitati, il no profit e tutte le piccole realtà locali che coi loro eventi fanno vivere il territorio. Questi appuntamenti, infatti, rappresentano un valore aggiunto per i nostri paesi, facendoli vivere e creando occasioni di aggregazione – spiega l’assessore allo sviluppo economico, Serena Frediani -. Avere il suolo pubblico gratuito, oltre che un forte sconto sulla tassa per le affissioni, rappresenta senza dubbio un incentivo ad organizzare questo tipo di iniziative. Intendiamo anche migliorare la promozione di questo tipo di eventi. Per questo abbiamo deciso di rafforzare lo strumento della programmazione creando un calendario aperto a tutti. Auspico inoltre che il calendario rappresenti uno stimolo per la realizzazione di nuovi appuntamenti: da parte nostra c’è la massima volontà di collaborazione”.

Per essere inclusi nel calendario annuale delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, come specificato nel relativo avviso pubblico consultabile sul sito istituzionale del Comune di Capannori, bisognerà presentare la richiesta entro il 29 febbraio utilizzando il modello scaricabile sullo stesso sito web. Tale richiesta dovrà contenere un progetto in cui si specificano, fra l’altro, le finalità dell’iniziativa e i vantaggi per il territorio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo sportello unico per le attività produttive (Suap) ai numeri 0583.428239–428237.