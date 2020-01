Giornata aree umide, apertura straordinaria dell’oasi Wwf del Bottaccio

In occasione della Giornata mondiale delle aree umide, Wwf Alta Toscana onlus in collaborazione con il Comune di Capannori organizza per domenica (2 febbraio) alle 11 Passi sull’acqua, un’apertura straordinaria dell’Oasi Wwf bosco del Bottaccio di Castelvecchio di Compito.

Per l’occasione sarà effettuata una visita guidata, adatta a tutte le età, di questa area umida di importanza internazionale protetta dalla Convenzione di Ramsar.

La visita della visita è di circa un’ora e mezza, comprese le soste agli osservatori. Anche se non presenta difficoltà è consigliato l’utilizzo di scarpe da trekking preferibilmente impermeabili. Il contributo minimo per l’ingresso è di 3 euro. I residenti nel Comune di Capannori, i soci Wwf e i bambini accompagnati sotto i 12 anni non pagano.

I posti sono limitati, quindi è obbligatorio prenotarsi entro le 16 di sabato (1 febbraio) esclusivamente via mail a boscobottaccio@wwf.it.