Insegnare l’italiano agli stranieri, ad Altopascio tornano i corsi Ditals

Tornano anche nei mesi di febbraio e marzo i corsi per ottenere la certificazione necessaria per insegnare l’italiano come lingua straniera (Ditals).

L’istituto comprensivo di Altopascio, sede convenzionata e monitorata dall’università per stranieri di Siena, in collaborazione con la biblioteca comunale Carrara, organizza anche per il 2020, nei mesi di febbraio e marzo, i corsi di orientamento agli esami per la certificazione Ditals di primo e secondo livello, con i formatori Giuseppe Caruso, Centro Ditals, università per stranieri di Siena e Stefania Zianni, dell’istituto comprensivo di Altopascio.

Le iscrizioni sono aperte: il 13 febbraio ci sarà la presentazione del corso (programma, struttura delle prove, profili, bibliografie di riferimento, prerequisiti di accesso, tirocinio, date esami, modalità di iscrizione), mentre martedì 18 inizieranno le lezioni che dureranno fino al 26 marzo e si terranno nella scuola elementare G. Pascoli di Altopascio, dalle 16.45 alle 19.45.

Il corso sarà anticipato, mercoledì (5 febbraio) alle 17, sempre alla scuola Pascoli, dall’open day Ditals, durante il quale Sabina Piattelli, Fs Intercultura, e Devid Panattoni, referente Cils/Ditals, forniranno informazioni sia sul corso che sull’esame di primo e sexondo livello, sulla bibliografia, l’utilizzo della certificazione e quanto altro sia di interesse per i partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al referente Ditals, Devid Panattoni, via mail: ditals@icaltopascio.edu.it.