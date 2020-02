Torna a illuminarsi la croce sul monte Zano a Vorno

La croce sul Monte Zano a Vorno da alcuni giorni è tornata ad illuminarsi dopo la riparazione di un guasto all’impianto elettrico causato da un fulmine. Il ripristino dell’illuminazione di questo importante simbolo per la comunità è avvenuto grazie anche al supporto dell’amministrazione comunale che dal 2017 si è presa in carico la sua cura e manutenzione ordinaria.

La croce è raggiungibile attraverso un bellissimo percorso panoramico della sentieristica comunale per il trekking riportato anche nella mappa dei Monti Pisani, che si snoda dalla chiesa di Vorno lungo la via di Valle.

“La croce di Vorno è nel tempo divenuta un punto di riferimento importante sia per la comunità di Vorno che per le comunità circostanti – affermano l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo e la consigliera comunale Claudia Berti – La notte infatti è visibile anche da distanza considerevole ed ha ormai assunto una connotazione di prevalente interesse pubblico, poiché è divenuta un simbolo importante per la cittadinanza. Per questo la nostra amministrazione ha collaborato con la parrocchia per agevolare il ripristino dell’illuminazione”.

La croce fu innalzata dalla parrocchia di Vorno sul Monte Zano a Vorno su un terreno messo a disposizione di un privato, e quindi inaugurata, il 20 settembre 1992, in ricordo delle missioni tenute dai padri e dalle suore Camigliani della parrocchia stessa, in seguito a un grosso incendio che colpì nel 1990 la zona di San Giusto di Compito passando per Monte Zano, Santallago, Faeta, Pacchione, il Monte Comunale fino a Coselli.

L’idea fu di Don Carlo Pieretti, parroco di Vorno, che, colpito dalla forza distruttiva dell’incendio, decise di salire sul Monte Zano per osservare il paesaggio circostante. Intorno a lui vide solo desolazione e fu lì che maturò il progetto della Croce: dalla cima di questo monte lo sguardo spaziava da Vorno alla piana, fino alle colline del Compitese e della Lucchesia. Quel punto sarebbe stato un riferimento per tutti.