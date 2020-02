Zappia (Lega): “Bene l’accordo tra Comune e agricoltore”

Era impossibilitato a raggiungere con il trattore il suo terreno a Camigliano ma ora la sua situazione è risolta. Lo annuncia il consigliere comunale della Lega a Capannori, Bruno Zappia che si era fatto portavoce della problematica.

“Ho appreso la buona notizia che è stato trovato l’accordo tra ilComune e l’agricoltore, al quale gli avevano messo il divieto d’accesso per andare a lavorare con il trattore nei suoi campi – afferma Zappia -. Dopo sei mesi di continui e ripetuti incontri con l’amministrazione e con l’assessore Del Carlo, e solo dopo la mia minaccia di far venire la nota trasmissione Striscia la notizia, I’agricoltore entrerà dall’ingresso normale, verrà spostato di circa 6 metri il cancello, per facilitare la manovra. Tutto questo avverrà entro il mese di febbraio”.