Quec, l’agenzia formativa apre scuola per parrucchieri a Borgo a Buggiano

Da Gragnano al resto della Toscana, il passo è breve. L’agenzia formativa Quec, accreditata dalla Regione Toscana, annuncia la collaborazione con il centro Anam Pact di Borgo a Buggiano, per la nascita di una scuola dedicata alla formazione professionale per aspiranti parrucchieri.

In realtà la Quec, che quest’anno festeggia i sui 15 anni di attività, ha già esperienza con l’erogazione di corsi per acconciatore (addetto) riconosciuti dalla Regione, ma ha deciso di creare una vera e propria scuola che abbia una sede dedicata con aule, laboratori ed attrezzature del mestiere per rendere piacevole ed efficace l’apprendimento e permettere ai partecipanti di dedicare la maggior parte delle ore di lezione alla pratica, fondamentale per diventare professionisti del settore.

Un progetto che punta a dare una formazione completa e variegata, infatti, punto focale saranno le lezioni dedicate al taglio, acconciatura maschile e barba oggi richiestissimi per entrare nel mondo del lavoro. Serena Baldacci, direttrice dell’agenzia, afferma: “Abbiamo creato una scuola innovativa e creativa caratterizzata dall’esperienza del nostro staff e dalla collaborazione con un team di esperti dell’acconciatura sia femminile e maschile, in grado di offrire agli allievi un percorso formativo completo finalizzato all’acquisizione di una professione, che trasmetta le competenze e conoscenze, oltre alla passione per entrare nel mondo del lavoro e diventare parrucchieri di successo”.

In partenza, a marzo, il corso biennale di riconosciuto dalla Regione Toscana, di 1200 ore che rilascia la Qualifica Professionale di Acconciatore Addetto, un percorso formativo che prevede 600 ore di lezione e 600 di stage a saloni di bellezza. La Quec del organizza mensilmente delle giornate Porte aperte per scoprire la sede, conoscere i docenti e lo staff. In particolare sarà possibile partecipare gratuitamente ad una lezione per vedere dal vivo la passione e le tecniche trasmesse durante il corso. La prima data è lunedì 10 febbraio per partecipare è necessario prenotarsi. Per informazioni 0583-975085, 348-5427808 e mail a segreteria@quec.net.