Arte e creatività si incontrano, torna l’iniziativa a Capannori

A Pandora arte e creatività si incontrano è il nuovo appuntamento promosso dal Comune di Capannori e dal Centro commerciale naturale Indiana e dintori. Il parco di Segromigno in Monte torna quindi ad essere un luogo dove artigiani ed artisti creano ed espongono le loro opere.

Cinque appuntamenti il secondo sabato di ogni mese fino a giugno dalle 9 alle 19. Il primo è sabato (8 febbraio).

Tema del primo incontro: Maschere a Pandora. Sabato 14 marzo il tema sarà Pandora, i Papà e.., sabato 11 aprile, E’ Pasqua…nell’uovo c’è…; sabato 9 maggio, Pandora è sbocciata la primavera; sabato 13 giugno, La nonna racconta…Pinocchio a Pandora. In tutte queste date, a partire dalle 15, sono in programma anche laboratori gratuiti di arte creativa per bambini.