Fornaciari incontra i medici: “Coronavirus, situazione sotto controllo”

Coronavirus, il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari tranquillizza. Il primo cittadino ieri sera (4 febbraio) ha voluto incontrare i medici di famiglia.

“Voglio tranquillizzare le tante persone che sono intimorite dalla vicenda del Coronavirus e mi pongono diverse domande – ha detto il primo cittadino -. Ad oggi non ci sono evidenze di nessun tipo a Porcari e le influenze che sono in giro sono le tipiche malattie di questo periodo”.

“Dobbiamo usare la razionalità e ascoltare le autorità sanitarie che sono preparate ed efficaci – prosegue Fornaciari -. Non dobbiamo permettere che ci sia l’epidemia di informazioni sbagliate e allarmistiche. Quindi no allarmismo ma nemmeno sottovalutare. Vale la pena però ricordare alcune buone abitudini che proteggono noi stessi e gli altri da tanti tipi di virus: lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi, evitare di toccarsi bocca, naso e occhi con le mani non lavate. Per quanto mi riguarda rimarrò in contatto stretto con i nostri medici che ringrazio; continuerà il monitoraggio puntuale della situazione e non mancherò di tenervi informati”.