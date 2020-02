On line il nuovo sito della filarmonica Puccini di Montecarlo

Da ieri è on-line il nuovo sito istituzionale della società filarmonica Puccini di Montecarlo, realizzato da Myfundraising s.r.l.s. nell’ambito del progetto regionale Un sito per tutti promosso dal Cesvot.

Sul nuovo sito, aggiornato in tempo reale, si trovano tutte le informazioni inerenti l’associazione e le attività svolte, la scuola di musica e gli eventi in programma, nonchè la modulistica per aderire al sodalizio e una ricca galleria fotografica.

Nei prossimi mesi saranno ampliate le funzionalità del sito, con collegamenti esterni con altri siti istituzionali di Enti e Associazioni del territorio.

Il sito è consultabile qui.