Capannori, conferenza di Fratelli d’Italia per ricordare le foibe

Il 10 Febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, per onorare e commemorare la tragedia degli italiani e delle vittime delle foibe, nonchè l’esodo dalle loro terre dei popoli istriani, dalmati e giuliani.

In occasione proprio del Giorno del Ricordo, Fratelli d’Italia Capannori organizza una conferenza per sensibilizzare tutta la cittadinanza sul tema: “Il calendario ufficiale degli eventi, presente sul sito della Provincia di Lucca, non prevede alcun tipo di commemorazione riguardo al 10 Febbraio sul territorio del nostro Comune – dice Fratelli d’Italia -. Nessun incontro nelle scuole (andando in senso opposto al Miur, che dal 2009 prevede concorsi nazionali all’interno delle scuole primarie), nessuna conferenza, nessuna mostra o deposizione di corone. Per mantenere vivo il ricordo e per dare ai capannoresi interessati la disponibilità di ricordare questa terribile pagina di storia, domani (7 febbraio, ndr), alle 21, abbiamo organizzato la conferenza Noi, Italiani: fine Guerra, fine Vita, che si terrà nella sala riunioni del Comune, in piazza Don Aldo Mei”.

Oltre agli interventi dei rappresentanti del circolo comunale (il coordinatore Paolo Ricci e il consigliere comunale Matteo Petrini), saranno presenti e prenderanno parola Sergio Maraschin (esule da Pola), il deputato di FdI, Riccardo Zucconi, il consigliere regionale Paolo Marcheschi e il coordinatore regionale Francesco Torselli. Sarà inoltre presente il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, che illustrerà la proposta di legge da lui presentata per contrastare il negazionismo, ovvero il distorto riformismo dei fatti storici relativi ai massacri delle foibe.