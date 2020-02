Marlia, Scannerini: “Ripristinare l’asfalto in piazza Matteoni”

Il capogruppo di Forza Italia Capannori Matteo Scannerini ha presentato una mozione per chiedere all’amministrazione di ripristinare l’asfalto in piazza Matteoni a Marlia, nel tratto adiacente al piazzale della chiesa. Una richiesta, come riporta il consigliere, nata proprio da alcuni residenti e commercianti della zona.

“La nuova piazza è stata realizzata da oltre 10 anni – spiega Scannerini – proprio adiacente a quella della chiesa e, da quando è stata fatta, è stata continuamente oggetto di numerose ristrutturazioni, specialmente nella parte interessata dal transito dei veicoli”.

Secondo il consigliere di opposizione è proprio il passaggio continuo dei mezzi a provocare continuamente il dissesto delle mattonelle in pietra di Matraia, che saltando provocano dislivelli, scalini e buche, pericolosi per autovetture, soprattutto per cicli e motocicli e anche pedoni.

“In questi anni, malgrado le continue spese – sottolinea Matteo Scannerini – qualsiasi intervento di manutenzione sembra essere vano, in quanto il dissesto si ripresenta periodicamente. Il problema infatti sta nella base. La gettata non è idonea a reggere il transito dei mezzi e le mattonelle sono spesse soltanto 5 cm circa a fronte di un’altezza necessaria di almeno 8 centimetri”.

“Per questo – conclude – sarebbe opportuno prendere atto della realtà delle cose e ripristinare la carreggiata in asfalto, nell’intervallo di suolo che va dalle aiuole della piazza, fino al limite individuato alle pietre bianche, poste a perimetro dell’opera. A tal proposito abbiamo protocollato una mozione per portare in consiglio comunale il problema e sollecitare tale soluzione, che sarebbe definitiva”.