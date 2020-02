Porcari, 8mila euro per migliorare l’impianto sportivo del Tennis K Club

Nuovi lavori alle strutture del campo di tennis di Porcari. L’amministrazione comunale ha investito 8 mila euro per migliorare gli spazi dell’impianto sportivo del Tennis K Club, ricettacolo di numerose famiglie e bambini.

“Gli spazi sportivi necessitano di continua manutenzione e questo investimento è stato fortemente voluto dal sottoscritto sin dal proprio insediamento”, commenta il consigliere incaricato allo sport Alessio Gigli. L’intervento ha comportato la rimozione di numerosi accessori, vasi e docce che dovevano essere riposizionati. Inoltre, la pavimentazione già esistente è stata oggetto di ricostruzione con un nuovo pannello arricchito dall’incollaggio di calpestio in linoleum.

“Un ulteriore passo in avanti – riprende Gigli – è la realizzazione di una tettoia sovrastante con pannelli coibentati, in grado di proteggere la struttura dalle intemperie. Ringrazio Narciso Baiocchi, gestore dell’impianto perché, collaborando con gli uffici comunali, fornisce un grande servizio a tutta la comunità e i numeri lo testimoniano: le iscrizioni stanno crescendo costantemente, si toccano circa 50 iscritti, tra bambini e ragazzi attestandosi come uno degli impianti più importanti sul territorio”.