Giornata del malato, la misericordia di Altopascio accompagna i bisognosi alla messa

In occasione della giornata mondiale del malato di domani (9 febbraio), la misericordia di Altopascio metterà gratuitamente a disposizione i volontari ed i mezzi necessari per accompagnare ed assistere persone (anziane o ammalate) che hanno desiderio di partecipare alla santa messa delle 11 dedicata agli infermi.

Il servizio che la misericordia offre, è rivolto a tutte quelle persone che per motivi di salute hanno necessità di essere assistite ma è rivolto anche alle persone anziane che vivono da sole. La misericordia è sempre vicina a queste persone ed anche in questa occasione le accompagnerà in chiesa sia fisicamente che con la preghiera.

È uno dei tanti servizi gratuiti che la misericordia di Altopascio mette a disposizione della propria comunità in cui testimonia la identità cristiana con il servizio, fatto di opere concrete, che esprime il senso del dono, della gratuità e della solidarietà dei volontari in contrapposizione alla logica del profitto.