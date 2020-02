Alessandri (Cambiamo): “Troppe zone franche a Porcari”

Il responsabile Lucca e Piana per il partito Cambiamo! Con Toti Manuel Alessandri va all’attacco denunciando i problemi di sicurezza presenti nel territorio di Porcari, in particolare nella zona ex Corallo.

“In questo ultimo periodo – dichiara Alessandri – sta succedendo di tutto. Ci sono troppe zone franche anche in mano a stranieri, e pochi occhi elettronici. Il tema della sicurezza in paese è particolarmente sentito dalla popolazione dopo l’escalation legato agli episodi di furto in abitazione. Ci sembra doveroso intervenire con fermezza di fronte alla realtà, intensificando il controllo sul territorio con le forze dell’ordine e soprattutto tramite impianti di videosorveglianza adeguati”.

“È doveroso intervenire potenziando il servizio con nuove apparecchiature, sostituendo anche quelle obsolete e di vecchia generazione. Inoltre, riteniamo molto importante, introdurre il controllo di vicinato che molti altri comuni della piana hanno già adottato”.

“Una tematica su cui bisogna intervenire con fermezza e senza indugio – ha dichiarato il coordinatore provinciale, Simone Simonini – garantendo sicurezza e tranquillità a tutti gli abitanti”.