Rumori di notte dalla cartiera, si mobilita il Comune

Rumori notturni dalla ditta, si mobilita il Comune di Porcari. Dopo diverse segnalazioni di cittadini che puntavano il dito contro la Ds Smith il primo cittadino Leonardo Fornaciari ha voluto vederci chiaro.

“Stamattina presto alcuni residenti di Rughi con telefonate e messaggi mi hanno segnalato forti rumori notturni provenienti dalla cartiera DsSmith – ha spiegato -. Alcuni mi hanno anche inviato registrazioni del frastuono“.

“Mi sono messo subito in contatto con i responsabili dello stabilimento che stanno facendo le verifiche tecniche – spiega il sindaco – A una prima analisi potrebbe essere una valvola di sicurezza che si apre quando la pressione di impianto supera una certa soglia ma comunque sono in corso i controlli per eliminare il problema. Grazie ai cittadini che hanno segnalato il problema”.