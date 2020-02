Capannori, la mozione in ricordo di Federico Pisani non viene messa al voto. Bartolomei (Lega): “Non ci hanno ascoltato”

Durante la seduta del consiglio comunale di Capannori di ieri sera (12 febbraio), la mozione in ricordo di Federico Pisani non è stata messa in votazione. A tale proposito, non nasconde il suo rammarico Salvadore Bartolomei, capogruppo della Lega a Capannori.

“Avremmo voluto che Federico Pisani fosse ricordato 23 anni dopo, quindi oggi (13 febbraio), nel giorno della sua morte. Avrebbe avuto un enorme significato – dice Bartolomei -. Ci abbiamo provato fino in fondo. Ma niente, non ci hanno ascoltato. La maggioranza ci ha chiesto tempo, tempo per riflettere, tempo per decidere”.

“Stasera quindi portiamo a casa soltanto un impegno, un impegno che però consideriamo solenne : quello di intraprendere un percorso approfondito all’interno della commissione per arrivare, in tempi crediamo brevi, all’approvazione della mozione in oggetto – continua Bartolomei -. Mozione che, vogliamo ricordarlo, rimane aperta a qualsiasi tipo di suggerimento e contributo, come quello peraltro già accolto, di ricordare la figura di Michele Fanini con la medesima risonanza. Stasera c’è un po’ di delusione, causata dalla consapevolezza che quella di oggi sia stata una grande occasione persa”.

“Ma c’è anche un discreto ottimismo perché – conclude – le parole che abbiamo sentito provenire dai banchi della maggioranza, ci autorizzano a pensare che sia possibile raggiungere a breve l’obiettivo e in modo unanime”.