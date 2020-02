CarnevalMarlia, tutto pronto per la terza sfilata

Terzo corso mascherato del CarnevalMarlia domani (16 febbraio) a Marlia a partire dalle 14,30. La manifestazione promossa dal Comitato CarnevalMarlia e dal Comune di Capannori in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca si svolgerà in piazza del Mercato e in una parte di via Paolinelli.

Divertimento e allegria assicurati grazie alle mascherate e ai sei carri allegorici, su ognuno dei quali i bambini potranno salire: quello del Marillone – il pagliaccio simbolo della manifestazione – dove ci sarà un animatore che farà giocare i piccoli e quelli dei rioni Ponticello – Selvette (dal titolo Con i soldi della banda vivon tutti in pompa magna), La Fraga (Buon appetito… il carnevale è servito), San Donnino (Ragazzi si parte… andiamo su Marte) e Santa Caterina (Salviamo la natura?). Inoltre ci sarà quello, più piccolo, delle scuole Don Aldo Mei della Piana di Lucca.

Durante il pomeriggio ci saranno varie iniziative: animazione musicale con Il Basso Parlante, il Mago Bolla con 2 Dinosauri Cuccioli di Carnosauro, animazione con truccabimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation. In programma anche la mascherata delle scuole Don Aldo Mei. Previsti omaggi per i bambini. L’ingresso è libero.

Il CarnevalMarlia proseguirà per altre due domeniche: 23 febbraio e 1 marzo. Per ulteriori informazioni: www.carnevalmarlia.org, Facebook Carneval Marlia.