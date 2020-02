“Io non sono nessuno”, a Porcari la mostra del pittore Nicola Pierotti

Un altro appuntamento tra arte e cultura a Porcari. Io non sono nessuno, è questo il titolo della mostra personale del pittore Nicola Pierotti, che sarà inaugurata domani (16 febbraio) alle 14,30 al palazzo di vetro della Fondazione Giuseppe Lazzareschi di Porcari.

Nicola Pierotti, porcarese doc, da anni si dedica alla passione per la pittura, affiancandola al lavoro ed alla famiglia; in passato ha già avuto modo di esporre le proprie opere sia a Firenze che a Lucca, con una mostra personale a Luccalibri, in occasione del Summer Festival 2019.

Con questa personale, che potrà essere visitata fino al primo marzo, dal martedì alla domenica alla Fondazione Lazzareschi, Nicola Pierotti porta nella sua home town il suo particolarissimo punto di vista, uno sguardo inconfutabilmente pop, con il quale ama reinterpretare grandi volti del cinema, della scena artistia e dello show biz internazionale. Non esiste infatti una realtà assoluta, ma ogni panorama, ogni volto, ogni persona, può assumere sembianze diverse, agli occhi di un diverso osservatore. Nicola dunque racconta sulle sue tele, realizzate con diverse tecniche artistiche, tanti volti famosi, che si manifestano con sgargianti armonie di colore, in grado di mettere in risalto ogni più piccolo elemento del volto umano.

Nicola Pierotti inoltre, collabora da anni con l’associazione Happy Porcari, per l’organizzazione del Carnovale Porcarese ed è suo il logo che caratterizza l’edizione 2020. Ha infatti realizzato un dipinto in acrilico su tela, rappresentante il famoso Ranocchio porcarese che, dopo essere stato protagonista in molte vetrine di Porcari, sarà assegnato tramite lotteria a coloro che parteciperanno alla cena benefica del 22 febbraio, in favore della Croce Verde di Porcari.

La mostra Io non sono nessuno, sarà visitabile ad ingresso libero fino al primo marzo, mentre è possibile scoprire di più sulle opere del pittore porcarese, sulla sua pagina Facebook nico73artist.