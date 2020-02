Maxiintervento per il depuratore di Altopascio, con l’obiettivo di migliorare il ‘secondo tempo’ del servizio idrico integrato.

È iniziato l’importante cantiere di Acque, il gestore idrico del Basso Valdarno e della Lucchesia, per il potenziamento dell’impianto Altopascio Centro, situato in via Bientinese, il principale dei cinque depuratori presenti sul territorio comunale, ai quali vengono recapitati i reflui raccolti dalla rete fognaria.

Foto 3 di 3





Il progetto di adeguamento dell’impianto è stato avviato nei mesi scorsi, a seguito di alcune verifiche che Acque dispone puntualmente come avviene per tutte le proprie infrastrutture. “Dall’analisi dei carichi in ingresso al depuratore – spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente, Daniel Toci – era emerso come quest’ultimo soffrisse di alcune carenze impiantistiche e di processo per il volume di materiali chiamato a trattare, in costante aumento nel corso degli anni”.

“Nasce quindi da qui la volontà di programmare insieme ad Acque il maxiintervento – spiegano – Si tratta di uno dei tanti lavori che abbiamo previsto in accordo con il gestore idrico, che vanno ad aggiungersi ai tanti altri, già realizzati, in corso o programmati, su acquedotto e fognature, con il duplice obiettivo di migliorare il servizio, quindi venire incontro alle esigenze dei cittadini, e di dotare Altopascio di infrastrutture efficienti, sostenibili anche dal punto di vista ambientale. Avere acqua depurata a monte, infatti, significa tutelare fiumi e mari. Con questi ulteriori interventi, per realizzare i quali Acque svolge un ruolo strategico garantendo al nostro territorio ingenti risorse, Altopascio recupera i molti anni in cui il nostro paese è stato fermo al palo, con urbanizzazioni sempre crescenti e opere primarie assenti”.

L’intervento al depuratore prevede la trasformazione della linea di stabilizzazione fanghi in linea di trattamento biologica e al contempo la realizzazione di una nuova vasca di stabilizzazione fanghi; e poi ancora, l’installazione di alcuni macchinari che saranno propedeutici al corretto funzionamento dell’impianto e la sistemazione di moderni strumenti di controllo. Da non trascurare, infine, diverse opere accessorie e altrettanti lavori di manutenzione straordinaria.

“Al di là degli aspetti puramente tecnici – sottolinea il consigliere di amministrazione di Acque Spa, Antonio Bertolucci – questo significa che, una volta ultimato il progetto, ne risulterà un impianto ottimizzato, moderno e adeguato agli standard richiesti oggi al depuratore più importante di Altopascio, che potrà contare sulle più moderne tecnologie e che avrà la capacità di trattare volumi maggiori, anche con un occhio alla possibilità di aumentare i reflui da trattare. Senza dimenticare i conseguenti benefici ambientali: un depuratore che ha ottime prestazioni ha meno probabilità di andare incontro a problemi o malfunzionamenti che potrebbero provocare fenomeni di inquinamento”.

Il progetto di adeguamento del depuratore Altopascio Centro comporta un investimento di circa 700mila euro. La conclusione dei lavori è indicativamente prevista entro fine estate.