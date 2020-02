A Villa Le Sughere ‘Il vento non ci sta’ di Laura Vezzosi

Appuntamento con la poesia e conversazione con l’autore questo venerdì (21 febbraio) dalle 21 nel salotto artistico letterario di Villa Le Sughere, in località Conti 15, subito dopo il borgo di Marginone lungo la via in salita verso Montecarlo.

La poetessa Laura Vezzosi presenta il suo libro di poesie Il vento non ci sta (collana: attimi dell’anima, edizione 2019 autoprodotto).

Laura Vezzosi vive a Pescia, sposata, ha fatto studi classici, è appassionata di letteratura, teatro e musica, ha vinto qualche premio a concorsi letterari. Questa è la sua prima raccolta di poesie, autoprodotta.

Tra i riconoscimenti ottenuti ne citiamo due importanti: lo scorso anno a Roma per il premio letterario di poesia Fino in fondo – Terza edizione dove la giuria ha consegnato un attestato di merito per la poesia: Quella che ero e al 30esimo concorso 50& Più – prosa, poesia, pittura e fotografia – Premio Città di Assisi – Umbria 2012 per le menzioni speciali della giuria per la poesia con l’opera Qualche volta ho provato a immaginare….

La serata sarà introdotta dallo scrittore Franco Donatini ed interverranno il poeta Marcello Lazzeri e la ricercatrice Ilaria Centoni. Ingresso libero.