Altopascio, alunni realizzano cartone animato per invogliare alla donazione

Donare è meraviglioso ed esistono infiniti modi per farlo. Questo il messaggio che lanceranno gli alunni dell’istituto comprensivo di Altopascio reduci dalla settimana intensiva di Cartoon School. Durante questo appuntamento gli alunni, con l’aiuto dei professionisti dell’animazione dell’associazione culturale Koete, hanno costruito un vero è proprio cartone animato, con la scrittura della storia, la produzione di sceneggiatura, animazioni, musica e doppiaggio. Per l’intera scorsa settimana i bambini hanno lavorato al video che verrà presentato alla fine dell’anno scolastico in un evento speciale che si terrà sempre ad Altopascio. Un modo per avvicinare i ragazzi e le loro famiglie ai temi della donazione, sviluppando al contempo molte competenze come quelle digitali, l’espressione creativa, le arti visive e l’uso dei mezzi di comunicazione.

Il progetto è promosso da Avis regionale Toscana insieme all’Avis di Altopascio con l’associazione Koete e la collaborazione del Comune di Altopascio e del Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca. Per il 2020 vede il sostegno della Regione Toscana, nell’ambito del progetto “Donazione animata – versione 2.0”. Fondamentale in questo progetto, unico in Italia e che in Toscana si sviluppa con Avis Regionale in altre dieci scuole di altrettanti comuni, è la collaborazione del dirigente scolastico Dario Salti e degli insegnanti (a cui Avis Altopascio rivolge un ringraziamento) i quali accompagnano i ragazzi e gli animatori nella fase creativa e produttiva del cartone animato.

Per informazioni sul progetto www.avistoscana.it e per contatti su Altopascio: altopascio.comunale@avis.it o al numero 3713620177.