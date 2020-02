Dipendenze, incontro nella sala parrocchiale di Segromigno in Monte

Dipendenza gioco d’azzardo e uso di sostanze. Una via d’uscita è il titolo dell’incontro pubblico in programma per venerdì (21 febbraio), alle 21, nella sala parrocchiale di Segromigno in Monte.

A promuoverlo sono la farmacia Santissima Annunziata di Segromigno in Monte e il gruppo locale dei Donatori di sangue Fratres, in collaborazione con il Comune di Capannori e l’azienda Asl Toscana nord ovest.

L’incontro, rivolto a tutta la cittadinanza, ha l’obiettivo di dare informazioni e fornire strumenti per riconoscere ed affrontare le problematiche legate alla dipendenza, sia quella legata al gioco d’azzardo che quella generata dall’uso di sostanze.

A parlare dell’argomento saranno Mariella Capizzi, psicologa e psicoterapeuta, Lucia Federici, educatore professionale e Dino Lombardi responsabile medico del Ser.D (Servizio sipendenze) della Valle del Serchio dell’azienda Asl Toscana nord ovest.