Capannori, asfaltature in 23 strade comunali

La sicurezza stradale e il miglioramento della qualità della viabilità comunale di Capannori sempre più al centro dell’operato dell’amministrazione Menesini. In arrivo infatti nuovi lavori di asfaltatura per 23 strade comunali.

Proprio ieri (martedì) la giunta ha approvato i progetti definitivi di due nuovi lotti di asfaltature, uno per la zona nord ed uno per la zona sud, per un investimento complessivo di 365 mila euro. In totale saranno asfaltati circa 32mila metri quadrati di strade. L’inizio dei lavori è previsto per la fine della prossima estate.

“Nei primi 9 mesi di questo mandato l’investimento per nuove asfaltature e per la riqualificazione stradale ammonta a circa 1 milione di euro- afferma l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo -. Questo dimostra che il miglioramento della qualità delle nostre strade a servizio del territorio per aumentare il livello di sicurezza e di percorribilità, nell’ambito del progetto ‘Strade sicure’, è una vera priorità della nostra amministrazione. Con questi due nuovi lotti andremo a risistemare le pavimentazioni stradali di numerose viabilità in varie frazioni del territorio migliorando la loro funzionalità in base ad un attento monitoraggio svolto dai nostri uffici e alle segnalazioni pervenute dalla polizia municipale e dai cittadini”.

Le strade interessate dall’asfaltatura di alcuni tratti nella zona nord sono: via delle Selvette, via Carlo Del Prete, via di Piaggiola, via di Villa Bassi (Marlia), via per San Pietro a Marcigliano (San Pietro a Marcigliano), via di Valli (S. Andrea in Caprile), via Vecchia Pesciatina (Lappato-Gragnano), via Stradone di Camigliano (Camigliano), via Ilio Menicucci, via di San Gennaro (San Gennaro), via di Valgiano (Valgiano). In questo lotto è compresa anche l’asfaltatura di alcuni tratti di via dei Colombini (Capannori).

Le strade interessate dall’asfaltatura di alcuni tratti nella zona sud sono: via di Vorno, via San Pieretto (Guamo), via Valle di Sopra, intersezione via dei Canali-via Sarzanese Valdera (Colle di Compito), via di Castelvecchio (Castelvecchio di Compito), via dell’Asilo Nido e area di parcheggio dell’asilo nido (S.Leonardo in Treponzio), via della Pieve (Pieve e Colle di Compito), via dei Baccioni (Tassignano), via dei Sodini, via Giuseppe Giusti (Massa Macinaia). In questo lotto è compresa anche l’asfaltatura di alcuni tratti di via di Segromigno Monte (Segromigno in Monte).