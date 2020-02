Zappia (Lega): “Su nuovo palazzetto avevamo ragione noi. Amministrazione senza idee”

Canta vittoria il consigliere comunale della Lega di Capannori, Bruno Zappia. Secondo l’esponente dell’opposizione infatti – in merito alla questione del nuovo palazzetto dello sport – l’amministrazione comunale sarebbe tornata sui propri passi, dando ragione alle critiche mosse da Zappia.

“L’assessore Del Carlo – afferma Zappia – ci da ragione e fa marcia indietro sul nuovo palazzetto dello sport che sorgerà nei pressi del liceo Maiorana raddoppiando i posti da 400/500 a 800. In tempi non sospetto l’avevamo detto noi della Lega che sarebbe stato meglio un palazzetto da 1500 a 3mila posti“.

“Tanti annunci, tanti proclami, tanti slogan, forse sarebbe stato meglio confrontarsi con l’opposizione – insiste il consigliere della Lega -. Considerato che la Federazione di pallavolo ha scelto la squadra della Nottolini come rappresentante del progetto prestigioso l’Italia siete voi“.

“Questa amministrazione, non ha idee, non ha un programma, non ha un progetto – conclude Zappia -. Purtroppo la formazione culturale e politica di questa amministrazione, gli impedisce quella visione imprenditoriale, liberale che consentirebbe ai privati di investire a vantaggio della squadra, dei tifosi e dei cittadini tutti. Questa è la solita politica rinunciataria e minimalista di una sinistra incapace di programmare il futuro di questo Comune”.