Kledi Kadiu ad Altopascio per una giornata di danza e formazione. Il famoso ballerino, reso celebre dai programmi televisivi Buona domenica, Amici di Maria De Filippi e C’è posta per te, domenica (23 febbraio) sarà nella cittadina del Tau, ospite della scuola di danza Soul Dance Asd, insieme con altri insegnanti di fama e di talento del calibro di Angelo Egarese, Samuele Cardini e Rocco Suma.

L’appuntamento è per una domenica di ballo, dalle 10 alle 18, aperta a tutti coloro che vogliano avvicinarsi alla danza per la prima volta oppure perfezionare le proprie capacità.

Questo è uno dei tanti eventi che organizza la Soul Dance di Altopascio, la scuola di danza nata nove anni fa da un sogno di Serena Colotti e oggi divenuta solida realtà, con circa 200 iscritti e una cinquantina di premi ottenuti solo nell’ultimo anno con assoli, passi a due e gruppi nelle discipline della danza moderna e contemporanea, ma anche con la classica e l’hip-pop.

La scuola, che ha sede in via Mammianese, si rivolge a tutti: una parte è dedicata ai bambini, un’altra, invece, è un’accademia vera e propria con percorsi di perfezionamento specifici, rivolti a ragazzi più grandi, interessati al mondo del professionismo. Accanto a queste due componenti, se ne affianca una terza, indirizzata invece a chiunque ami la musica e il ballo e utilizzi la danza come possibilità di fare movimento, mantenersi in forma e divertirsi.

Infine, da poco meno di un anno, è attiva anche la Soul Dance Junior Company, diretta da Serena Colotti e creata in collaborazione con Susanna Pieri: si tratta di una compagnia di danza a tutti gli effetti – esperimento inedito sul territorio -, formata dai ballerini più talentuosi della scuola, di età compresa tra i 14 e i 22 anni. In questo contesto i ragazzi hanno la possibilità di sperimentarsi non solo con audizioni e gare, ma con vere e proprie performance e rappresentazioni: quindi con balletti e spettacoli da portare in scena nel teatro Puccini di Altopascio e in generale sui palchi della provincia e della Toscana.

Per iscrizioni e informazioni, relativamente al corso di domenica o in generale sulla scuola: 333.2036303; souldance.asd@gmail.com; pagine Facebook e Instagram.