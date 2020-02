Porcari, la stagione primaverile del teatro riparte con la Fita

Cambio della guardia per il teatro di Porcari che riparte con Fita Lucca. Dopo la pluriennale collaborazione dell’auditorium Vincenzo da Massa Carrara con la Fondazione Cavanis, quest’anno il Comune ha deciso di affidare il calendario stagione primaverile del teatro alla Federazione teatro amatoriale di Lucca: “Ringraziamo la Fondazione Cavanis che per molto tempo ci ha accompagnati in questo progetto – dicono Leonardo Fornaciari, sindaco di Porcari e l’assessore alla cultura, Roberta Menchetti – con professionalità e impegno, contribuendo a fare dell’auditorium uno dei punti centrali della nostra città”.

Si parte domani (21 febbraio), alle 21,15, con I commedianti in La fortuna con l’effe maiuscola, commedia di Eduardo De Filippo e Armando Curcio. Regia di Mauro Gualzetti. L’ultimo appuntamento è fissato per sabato 30 maggio, alle 21,15 con La compagnia del centro in Su e giù per le scale, una commedia di Giampiero della Nina. Regia di Dia Manfredini.

La rassegna è stata presentata stamani (20 febbraio), al Comune di Porcari, oltre che dal sindaco, Leonardo Fornaciari e dall’assessore alla cultura, Roberta Menchetti, il direttore artistico della stagione, Giovanni Fedeli, insieme a Donatella Gialdini e la presidente di Fita Lucca, Maria Elena Cuomo.

“Abbiamo dato spazio – ha detto il direttore artistico Fedeli – alle compagnie non professioniste, a quelle locali e in più molto spazio è stato dato anche ai bambini, a partire da domenica 8 marzo con Nico cerca un amico e domenica 15 marzo con I tre porcellini e i sette capretti. Omaggio anche a Pirandello con La patente e la giara per sabato 9 maggio. Spazio anche ai monologhi nell’ambito del Festival interregionale del monologo. Il calendario è quindi ricco di eventi e la stagione primaverile pronta ad iniziare”.

A finire i ringraziamenti e i saluti della presidente Cuomo: “Grazie all’amministrazione di Porcari per averci dato fiducia. Ci auguriamo di partire bene e di finire ancora meglio”.

Costo del biglietto intero 8 euro, ridotto 6 euro; 5 euro per gli appuntamenti del Maggio delle Compagnie di Porcari. Per info: 3206320032.

Il calendario completo è disponibile sulla pagina Facebook di Fita Lucca.