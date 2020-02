Carnovale Porcarese, estratti i biglietti della lotteria

Grande successo di pubblico per la cena di chiusura del Carnovale Porcarese, che si è svolta ieri sera al PalaLudec di Porcari. Durante la serata è stata anche effettuata l’estrazione della lotteria del Carnovale, che ha assegnato al fortunato vincitore un’autovettura Mitsubishi Space Star.

La serata, organizzata da Happy Porcari e Croce Verde Porcari è stata animata da musica e ballo sul palco e da un divertente spettacolo di magia. La gestione della rinomata “tordellata”, ormai una consuetudine in quel di Porcari, è stata seguita impeccabilmente dai volontari della Croce Verde, a cui è andato l’intero incasso della serata, che con grande professionalità hanno servito agli oltre 350 commensali un menù ricco e gustoso.

Questi i numeri di serie dei biglietti vincitori: primo premio (Mitsubishi Space Star) al biglietto numero 06081; secondo premio (I Phone 11 Pro) al biglietto numero 03520, terzo premio (crociera per due persone) al biglietto numero 08476.

Anche per questa edizione del 2020, il primo premio è stato vinto da una rappresentante del gentil sesso, residente ad Altopascio. Lo scorso anno infatti la Fiat Panda in palio era stata assegnata ad una cittadina della frazione di Badia Pozzeveri del Comune di Altopascio. Il 2° premio invece è stato vinto ancora da una donna, ma residente nel comune di Porcari, mentre al momento non sono ancora note le generalità del vincitore del terzo premio.

Nel corso della serata inoltre è stata elargita una donazione da parte di Happy Porcari, all’Asl Ludec a sostegno dell’attività sportiva nell’ambito del basket e come ringraziamento per aver gentilmente ospitato nella propria tensostruttura, la serata benefica.

“Siamo molto soddisfatti della serata- commenta il presidente di Happy Porcari Pierluigi Rumbo– e il merito è tutto degli splendidi volontari della Croce Verde, che hanno fatto un lavoro immenso. In questa edizione 2020 il sodalizio tra Happy Porcari e la Croce Verde si è fatto ancora più stretto e questo ha permesso di realizzare una manifestazione interamente ‘fatta in paese’, ma soprattutto ha permesso di far ricadere sulle associazioni del territorio i frutti del volontariato. Siamo fieri di aver potuto fare qualcosa di concreto, come Happy Porcari, a sostegno della nostra Croce Verde”.

Oggi quindi, gran chiusura con l’ultimo corso mascherato che prenderà il via alle 14,30 in Piazza Orsi. Durante la giornata ci sarà la consegna ufficiale del primo premio alla fortunata vincitrice. Il programma della giornata è ricco come al solito e come consuetudine consolidata, l’ingresso sarà ad offerta e a tutti i bimbi sarà offerto gratuitamente “pane e cioccolata”.

“Voglio ringraziare ancora una volta – continua Rumbo– tutti i volontari, le associazioni e le aziende del territorio che hanno sostenuto Happy Porcari con il proprio contributo. Un ringraziamento particolare al Sindaco Leonardo Fornaciari che in questi anni non ci ha mai fatto mancare il supporto dell’Amministrazione Comunale.”