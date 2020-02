Zappia (Lega): “Lammari, via delle Suore ancora al buio”

“Solo slogan da questa amministrazione e promesse non mantenute”. Lo sostiene Bruno Zappia, consigliere comunale della Lega.

Il caso segnalato riguarda via delle suore Lammari “dove manca completamente l’illuminazione – spiega Zappia -. È stata promesso prima delle elezioni circa un anno fa che subito dopo le elezioni se questa amministrazione avesse vinto c gli avrebbero messo dei punti luci (forse non gli hanno detto in quale anno le elezioni) non è stata mantenuta la promessa, cosa che questa amministrazione abitualmente fa”.

“Purtroppo – afferma Zappia – solo slogan che rimangono tali. Questa è una via interna che è trafficata ed è una strada stretta. La sera non si può camminare perché i cittadini che ci abitano rischiano di essere investiti, non è una strada sicura essendo al buio è soggetta ai ladri di appartamenti o ville. Questa amministrazione tutto fa tranne gli interessi dei cittadini”.