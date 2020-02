“Questa è la guerra”, commedia in tre atti ad Artè

Venerdì prossimo (28 febbraio) alle 21 ad Artè nell’ambito della Stagione artistica promossa dal Comune di Capannori e gestita da Battista Ceragioli Management va in scena il primo spettacolo della rassegna di teatro amatoriale che vede la collaborazione della Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori) comitato provinciale di Lucca.

La compagnia Experia metterà in scena Questa è la guerra commedia in tre atti di Andrea Ade Visibelli per la regia di Tiziano Rovai. Tre eroici (?) soldati al fronte, impegnati a difendere il sacro suolo italico dall’avanzata dell’esercito austroungarico, pronti a guadagnarsi un ruolo nella Storia e un posto d’onore nel ben noto trionfo di Caporetto. O forse no.

La rassegna, volta a valorizzare le realtà teatrali del territorio, proseguirà con altri tre appuntamenti. Venerdì (27 marzo) la compagnia La Combriccola metterà in scena Mamma mia, questa tennologia commedia in leggero vernacolo lucchese scritta e diretta da Marco Nicolosi, mentre venerdì 17 aprile la Compagnia Teatrale ‘Aldo Toschi’ presenterà ‘Ti farò chiamare zia commedia in due atti di Giampiero Della Nina per la regia di Paolo Bartalesi; Venerdì 22 maggio, infine, la Compagnia ‘Le Formiche’ rappresenterà ‘Incontro al sole’ liberamente ispirato al romanzo L’ultimo giorno di sole di Giorgio Faletti per la regia di Paolo Barsotti. Gli spettacoli iniziano alle ore 21.15. Ingresso 10 euro, ridotto 8 euro (over 65, ragazzi dai 15 ai 26 anni). Gratuito per ragazzi fino a 14 anni. Per informazioni 392/3409380.