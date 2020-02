Bellissime, ad Artè il libro-inchiesta di Flavia Piccinini

La presentazione del libro-inchiesta Bellissime di Flavia Piccinni, in programma giovedì (27 febbraio), alle 17,30, al polo culturale Artémisia, prosegue gli appuntamenti di Pòstera – il futuro che manca, la nuova manifestazione culturale promossa dal Comune e dal cineforum Ezechiele 25,17 rivolta a bambini, giovani ed adulti.

Dai centri commerciali del napoletano alle periferie toscane, passando per la riviera romagnola e l’hinterland milanese, Flavia Piccinni ha seguito decine di selezioni, sfilate e concorsi di bellezza. Attraverso un viaggio memorabile nell’infanzia di oggi, Bellissime racconta di baby miss e di madri, di sogni che a volte si trasformano in incubi, di ambizioni e di speranze, svelando come nascono i modelli di comportamento e di gusto che tutti acquisiamo attraverso i media, di cosa questi modelli di comportamento e di gusto che tutti acquisiamo attraverso i media e di cosa questi modelli possono produrre sulla nostra pelle e su quella dei più piccoli.

Firmando un ritratto toccante e realistico, Flavia Piccinni accende una luce nel mondo delle bambine di oggi che molto avranno a che fare con quello che sarà l’Italia nei prossimi trenta, quaranta, cinquant’anni. L’autrice presenta la sua inchiesta, discutendone con il compositore Federico Favali.

Pòstera è un progetto collettivo che parla al futuro e del futuro, indagando una vertigine: la mancanza di alternative che sta caratterizzando il dibattito pubblico nazionale e internazionale.

Questa manifestazione si prefigge l’obiettivo di indagare sotto molteplici punti di vista (storico, filosofico, psicologico, artistico, politico e letterario) l’esperienza della perdita del futuro, tentando di disegnare insieme nuovi immaginari possibili.