Capannori, apre lo sportello “Comune amico”

Aprirà lunedì (2 marzo) a Capannori lo sportello Comune Amico, l’innovativo servizio ideato dall’amministrazione Menesini per semplificare il rapporto fra i cittadini, il Comune, i gestori dei servizi pubblici e privati e le società che erogano altri servizi. I cittadini potranno rivolgersi allo sportello allestito nella sede comunale di piazza Aldo Moro con una specifica postazione all’interno dell’Urp per essere aiutati a risolvere un problema con un ufficio, a districarsi con la procedura di accesso a un servizio dell’ente, oppure essere guidati nella presentazione di una domanda di rimborso o di un reclamo.

Inoltre potranno ricevere chiarimenti su una bolletta o sui servizi erogati da vari gestori e società, sui servizi sanitari, sui servizi regionali, su formazione e lavoro. Il nuovo servizio, che si può definire uno dei pilastri di questo mandato amministrativo, sarà una vera bussola per orientare la cittadinanza nella soluzione delle più svariate questioni. Lo sportello avrà un primo punto di accoglienza all’ingresso del Municipio e sarà aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,45 alle 13, il martedì e giovedì dalle 8,45 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30 e il sabato dalle 8,45 alle 12.

“Sono particolarmente soddisfatto di poter annunciare che un impegno preso con la popolazione tra pochi giorni diventerà realtà – dichiara il sindaco, Luca Menesini-. Obiettivo strategico di questo servizio innovativo è ascoltare e rendere più facile la vita dei nostri cittadini. Il Comune vuole essere infatti un vero alleato per tutte quelle persone che hanno necessità di risolvere le più svariate questioni e portare a termine procedure di competenza comunale o di gestori e società di servizi che magari necessitano di molto tempo per essere risolte o possono apparire complesse da affrontare. I cittadini insomma non saranno più soli di fronte ai problemi della burocrazia quotidiana perchè lo sportello Comune Amico servirà proprio a semplificare loro la vita facendogli risparmiare tempo e fatica. Il servizio andrà a potenziare ulteriormente l’importante e positivo lavoro svolto dall’Urp. Per aiutare la cittadinanza ad identificare ed accedere allo sportello sarà creato un punto di prima accoglienza all’ingresso del Comune”.

Lo sportello Comune Amico sarà gestito da personale specificatamente preparato, che starà al fianco del cittadino interfacciandosi direttamente con gli uffici dell’Ente e i gestori dei servizi. Gli operatori dello sportello seguiranno passo passo le questioni segnalate affinché si arrivi ad una veloce e positiva soluzione. Alla postazione collocata all’interno dell’Urp si accederà tramite un totem che distribuirà un numero che regolerà l’ordine di accesso. Lo sportello sarà segnalato da una apposita cartellonistica. E’ possibile prendere un appuntamento per usufruire del servizio telefonando al numero 0583 428370 o inviando una mail all’indirizzo comuneamico@comune.capannori.lu.it.

Il progetto sarà integrato, nell’ambito dei lavori di riqualificazione del palazzo comunale, da una revisione del front office del Comune e di ampliamento e ammodernamento della sala di attesa dell’Urp.