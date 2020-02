Montecarlo, Lucia Poli in scena sul palco del Rassicurati

La signora del teatro italiano in scena sul palco del Rassicurati. Lucia Poli sarà la protagonista del nuovo appuntamento con la stagione di prosa del teatro dei Rassicurati di Montecarlo, domani (28 febbraio), alle 21,15.

La collaborazione tra l’associazione culturale And or margini creativi, la FDondazione Toscana spettacolo e il Comune di Montecarlo, conferma la formula che ha decretato il successo delle ultime edizioni, con una programmazione di spettacoli che spaziano dalla drammaturgia contemporanea, al teatro classico, fino alla musica.

L’intramontabile Lucia Poli fa un gradito ritorno a Montecarlo, che si preannuncia già come un sold out, visto che sono rimasti ormai pochissimi posti per Animalesse – storie di animali in prosa, in poesia, in musica, accompagnata da Rita Tumminia all’organetto. Un intrattenimento divertente e giocoso che avvicina i linguaggi degli scrittori più diversi: Stefano Benni, Aldo Palazzeschi, Patricia Highsmith, Leonora Carington. Una produzione Pupi e Fresedde – Teatro Rifredi.

Lucia Poli offre al pubblico, in forma di affabulazione o di monologo diretto, alcune storie curiose con protagonisti gli animali, in particolare animali femmina. Un vero e proprio laboratorio della fantasia dove galline, scarafaggi, gatti e topi allegramente parlano e si raccontano. Un intrattenimento divertente e giocoso che avvicina i linguaggi degli scrittori più diversi, tutti appartenenti al Novecento, tutti variamente raffinati, potenti e originali, da Stefano Benni a Aldo Palazzeschi, da Patricia Highsmith a Leonora Carrington. Ad accompagnare e commentare molte di queste narrazioni l’organetto di Rita Tumminia, che in momenti di intermezzo, in assoluta autonomia, intona anche alcune canzoni famose che citano qualche animale.

Prezzo dei biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro.

Confermate tutte le iniziative di promozione: Carta dello spettatore Ft; biglietto futuro, riduzioni per under 30; Carta studente della Toscana, biglietto a 8 euro per gli studenti universitari in possesso della carta; Buon compleanno a teatro, che regala il biglietto nel giorno del compleanno; Biglietto sospeso, che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà; Diventa storyteller, per pubblicare le proprie recensioni e commenti alla serata sul sito.