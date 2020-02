Insieme si vince, a Porcari la marcia non competitiva nel segno della solidarietà

Insieme si vince: il Rotary Club di Montecarlo e Piana di Lucca, l’associazione Donne in Movimento ed il Comune di Porcari uniscono le forze, per una marcia podistica non competitiva nel segno della solidarietà. L’appuntamento è per sabato (7 marzo) dalle 15,30 quando i partecipanti (soltanto 3 euro il costo d’iscrizione, da effettuare sul momento) partiranno da piazza Felice Orsi.

In programma ci sono tre percorsi tarati su esigenze differenti – da 2, 5 e 10 chilometri – ed una deviazione per creare un punto ristoro dove soffermarsi ad ascoltare buona musica. Al termine della corsa ‘green’ (il messaggio è un forte stop alla plastica) ci sarà anche una lotteria con estrazione di premi per chi avrà acquistato il biglietto, disponibile al prezzo di 1 euro in tutti gli esercizi commerciali del Comune.

Il programma e la ratio sottesa a questa unione di intenti sono stati illustrati stamani (29 febbraio) da Francesca De Toffol (presidente del consiglio comunale ed assessora alle pari opportunità), da Gianfranco Del Grande (membro del Rotary ed organizzatore) e da Francesca Lazzareschi (Atletica Porcari). L’occasione è stata propizia anche per apprendere una novità importante: il Comune sta per dotarsi di una commissione per le pari opportunità.

“La marcia di Donne in movimento – racconta De Toffol – era giunta alla sua terza edizione, ma abbiamo pensato che unendoci al Rotary ed alle associazioni del territorio avremmo potuto conseguire risultati ancora maggiori. I fondi raccolti, infatti, verranno in parte devoluti all’associazione Avo e, per altra parte, saranno destinati a progetti a sfondo sociale da parte del Comune”.

Grazie allo sponsor Aquapur, inoltre, verranno messe in vendita 200 magliette destinate ad incrementare il ricavato complessivo.

“Da sette anni – commenta Del Grande – il Rotary Montecarlo – Piana di Lucca (oggi presieduto da Paolo Tacchi, ndr) punta con convinzione su questo service. Negli anni precedenti, con Insieme si vince, abbiamo avuto sempre più di mille partecipanti: ora contiamo di arrivare a 1500, per un ricavato importante, tra i 6 ed i 7mila euro”. Per Del Grande, inoltre, “è stato fatto un grande lavoro di squadra che ci ha consentito di avere a disposizione materiale utile per i punti ristoro grazie agli sponsor locali, senza costi aggiuntivi”. Anche la Fondazione Lazzareschi contribuirà all’evento, mettendosi a disposizione per custodire oggetti e per consentire ai partecipanti di cambiarsi o di usare i servizi.

Nel pacco gara, dunque, sono compresi acqua, pane, dolci: “Sappiamo – precisano gli organizzatori – che per chiedere bisogna anche essere disposti a dare”.

Entusiasmo è stato espresso anche dall’Atletica Porcari: “Un onore per noi partecipare – ricorda Lazzareschi – a quella che è la prima marcia importante dell’anno. L’invito si estende a tutto il calendario dei prossimi eventi”. La marcia si snoderà in uno scenario quasi completamente privo di macchine e sarà possibile iscriversi il giorno stesso.

Nel frattempo, da De Toffol arriva anche una notizia destinata a fare da ponte rispetto agli intenti sociali delle associazioni coinvolte: nella prossima seduta del consiglio comunale di Porcari si voterà l’approvazione del nuovo regolamento sulla costituzione di una commissione pari opportunità. “Se ne sentiva fortemente il bisogno – conclude l’assessora – e mi auguro che molte candidature provengano proprio da Donne in movimento”.