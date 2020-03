Artèmica 2020, aperte le iscrizioni al concorso musicale

Tutto pronto per la quarta edizione di Artèmica, il concorso musicale per le band emergenti del territorio regionale. L’amministrazione comunale di Capannori ha infatti approvato il bando valido per i gruppi i cui membri non abbiano compiuto i 36 anni di età e che prevede esibizioni live degli stessi. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 23 marzo alle 12.

Ad Artemica possono partecipare band, autori e cantautori senza vincoli di formazione. Tuttavia i minorenni dovranno far pervenire all’organizzazione una liberatoria firmata dai genitori o da chi ne rappresenta legalmente le veci. È possibile inviare la richiesta di partecipazione a partire da oggi (2 marzo) compilando il form di iscrizione disponibile sul sito del Comune di Capannori nella sezione Giovani alla voce Artèmica 2020 completo di link di video in cui la band candidata suona dal vivo. Non necessitano video professionali o di qualità elevata, verrà accettata qualsiasi tipologia di videopurché si veda chiaramente il gruppo che suona dal vivo.

“Visto il successo delle precedenti edizioni, quest’anno riproponiamo il contest musicale Artèmica – afferma il vicesindaco con delega alle politiche giovanili Matteo Francesconi – Si tratta di una manifestazione a cui la nostra amministrazione comunale crede particolarmente quale occasione di stimolo e di supporto alla produzione artistica e culturale. Una delle problematiche delle band emergenti è infatti quella di trovare spazi dove esibirsi. Grazie ad Artèmica non solo creiamo un’occasione ma diamo anche la possibilità di contendersi la vittoria sul prestigioso palco del Primo maggio. Così come avvenuto nelle passate edizioni, sono sicuro che Artèmica offrirà buona musica, un’appassionate competizione e divertimento”.

Le fasi eliminatorie si terranno al Prodotto Non Confrome, sulla via Vecchia Pesciatina sabato 4, 11 e 18 aprile. La finale invece, come consueto, si svolgerà sul palco del concerto del 1 maggio a Capannori in piazza Aldo Moro. L’estrazione della data nella quale il gruppo sarà chiamato ad esibirsi sarà casuale. Nel caso in cui un gruppo selezionato si renda indisponibile nella data assegnata verrà automaticamente eliminato e sarà scelto al suo posto il primo gruppo utile in graduatoria. Il tempo a disposizione per l’esibizione di ciascun gruppo sul palco è di 30 minuti, nei quali dovranno essere obbligatoriamente eseguiti esclusivamente pezzi inediti, con un massimo di una cover. La giuria, composta da musicisti e un rappresentante dell’ente, selezionerà le band da ammettere al contest sulla base dei video live pervenuti. Nelle serate della manifestazione tutti i brani che saranno eseguiti verranno valutati da una giuria tecnica e una giuria popolare.

La graduatoria finale della manifestazione proclamerà il vincitore del concorso. Al primo posto sarà offerta la possibilità di produrre un videoclip con sviluppo del concept e della sceneggiatura, fino a tre giornate lavorative di produzione con a disposizione attrezzatura professionale, due operatori video e attori. Una fase di post-produzione comprendente montaggio, color correction, color grading, titoli ed effetti, la produzione di una demo per un brano in uno studio di registrazione professionale, la produzione completa di un brano musicale in multitraccia comprensivo di riprese audio, mix e mastering finale e una serata live all’Ottavo Nano. Al secondo classificato sarà data l’opportunità di avere una prova registrata in sala prove multitraccia compreso di mix e master digitale e una serata dal vivo all’Ottavo Nano insieme a un altro gruppo. Per il terzo classificato è prevista la registrazione multitraccia del live dell’esibizione delle serate eliminatorie comprensivo di mix in studio e master digitale in post produzione, una serata live all’Ottavo Nano in condivisione con altro gruppo e tre incontri di tutoring su arrangiamento e composizione alla civica scuola di musica di Capannori Music Zone.