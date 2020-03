Ascit, si estende il servizio di smaltimento gratuito di olio lubrificante

Dopo una prima fase di sperimentazione il nuovo servizio di smaltimento gratuito dell’olio da motore sarà esteso a tutti i comuni serviti da Ascit. Inizialmente la novità aveva riguardato esclusivamente il Comune di Capannori, facendo registrare un largo consenso da parte degli utenti. L’azienda ha così deciso di implementare l’attività, estendendola anche ai comuni di Altopascio, Porcari, Montecarlo, Pescaglia e Villa Basilica.

Tutti i cittadini potranno così conferire l’olio motore esausto al centro di raccolta di Salanetti 2, recandosi all’isola ecologica con un contenitore idoneo e versandone il contenuto all’interno dell’apposita cisterna. Ciascun utente potrà consegnare gratuitamente fino a dieci litri di olio usato al mese. Questa la novità fortemente voluta per andare incontro alle esigenze di quei cittadini che, appassionati di ‘fai da te’, sempre più spesso decidono di non rivolgersi alle officine per effettuare il cambio dell’olio dai propri mezzi, ma di sostituirlo autonomamente nel garage di casa. Una pratica che, fino ad alcuni mesi fa, si scontrava con le difficoltà autorizzative legate al conferimento di una sostanza altamente inquinante e pericolosa per l’ambiente se non gestita nel modo corretto. A fronte di un numero sempre più rilevante di richieste dei cittadini, dopo una fase di valutazione e l’avvio dell’iter burocratico necessario, però Ascit si era attivata per provvedere a prendere in carico anche questa tipologia di rifiuto. Da qui, la sperimentazione avviata all’inizio di novembre 2019, anche per disincentivare la pratica della dispersione nel terreno e scongiurare il rischio di gravi danni all’ecosistema. Risultati rilevanti che hanno convinto Ascit ad estendere la possibilità di conferire l’olio motore all’intero territorio.

“Una novità che ha già ottenuto un riscontro importante sul Comune di Capannori – afferma il presidente di Ascit, Maurizio Gatti – e, visti gli effetti positivi della sperimentazione, siamo felici di estendere questa attività anche agli altri Comuni, nell’ottica di un servizio sempre più ampio e attento ai bisogni dell’utenza, di facile accesso e fruibilità”. I residenti nel Comune di Capannori, possono conferire l’olio motore, oltre che a Salanetti 2, anche all’isola ecologica di Coselli.