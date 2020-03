Coppia in quarantena a Capannori, opposizione chiede di convocare la commissione sociale

Coronavirus, coppia in quarantena a Capannori, l’opposizione chiede la convocazione urgente della commissione sociale.

La richiesta è stata condivisa da Salvadore Bartolomei (Lega), Matteo Petrini (Fratelli d’Italia) e Matteo Scannerini (Forza Italia): “Io e altri colleghi consiglieri comunali di opposizione – dice l’ex candidato sindaco – oggi siamo stati raggiunti da numerosi messaggi e telefonate a proposito della notizia, di una coppia capannorese entrata in contatto con una persona del nord italia positiva al test coronavirus”.

“È bene precisare – prosegue – che la coppia è solo in quarantena precauzionale e non risulta allo stato attuale, contagiata. Ma… abbiamo letto della notizia tramite Facebook. Non è stato preparato alcun comunicato stampa, né abbiamo ricevuto nessuna telefonata da parte di alcun esponente della giunta comunale. In altre parole, al momento, non ne sappiamo niente di più“.

“Domani mattina – conclude Bartolomei – chiederemo la convocazione urgente della commissione sociale per fare il punto della situazione”.