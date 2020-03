Mortale sulla Pesciatina, Zappia (Lega): “Manca l’illuminazione”

Incidente sulla Pesciatina e sicurezza stradale, interviene il consigliere della Lega, Bruno Zappia.

“Il 30 agosto – dice – ho scritto un articolo sui giornali, grazie alle segnalazioni che mi sono pervenute da alcuni cittadini sulla situazione in cui versa la via Pesciatina, arteria importante trafficata da migliaia di macchine, moto e tir. Mancano completamente i marciapiedi, in alcuni punti l’erba è alta e crea pericolo per i pedoni, mancano le fognature, la sera manca del tutto l’illuminazione e questo crea incidenti stradali o incidenti mortali come quello che è accaduto sabato sera“.

“Questa amministrazione sprofonda nella propaganda – prosegue Zappia – si fregia della piazza nuova, costata 2,5 milioni di euro, soldi che potevano essere spesi per cose più importanti, come l’illuminazione e non solo. Questa amministrazione ha fallito su temi importanti. Se ci fosse più collaborazione e confronto da parte della maggioranza molti drammi si sarebbero potuti evitare. Noi non aspettiamo gli errori degli altri, siamo un’opposizione intelligente e costruttiva, avanziamo proposte, diamo soluzioni e consigli. Ma la maggioranza non ci ascolta nemmeno”.

“Colgo l’occasione – chiude Zappia – per formulare le mie più sentite condoglianze e quelle del gruppo a cui appartengo alla famiglia Vidana Kankanam“.