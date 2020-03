Montecarlo, via ai lavori per un nuovo accesso al borgo

Cambia il volto per uno dei principali accessi al borgo di Montecarlo. In primavera, infatti, verranno fatti lavori di valorizzazione del centro storico di Montecarlo volti a migliorare la possibilità di accesso al centro storico del paese dal lato di piazza d’Armi.

In cantiere l’abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di un collegamento meccanizzato fra piazza d’Armi e il centro storico. Sarà poi sistemato il parco così come l’area a verde sotto via di Carlo IV.

Per effettuare i lavori è stato necessario istituire il divieto di sosta nel parcheggio in via Carlo IV, il cosiddetto Campone. In particolare non si può sostare e transitare nell’area da ieri (2 marzo), fino al prossimo 4 di maggio.

Il borgo di Montecarlo si appresta così a presentarsi ancora più bello ed accogliente per le manifestazioni di primavera ed estate.