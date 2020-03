Coronavirus, lunedì a Capannori incontro straordinario con i commercianti

In questo particolare momento che il paese sta attraversando per il coronavirus, l’amministrazione Menesini è vicina alle attività economiche del territorio. Per questo ha convocato per lunedì (9 marzo), nel palazzo municipale, un incontro straordinario del tavolo permanente di confronto del commercio, di cui fanno parte le associazioni di categoria e i rappresentanti dei Centri commerciali naturali.

L’obiettivo è quello di avviare un percorso condiviso per capire come supportare le attività. Parteciperanno il sindaco Luca Menesini e l’assessore al commercio, Serena Frediani.

“Noi ci siamo. E vogliamo essere vicini alle numerose attività commerciali di Capannori, che rappresentano una delle colonne portanti del tessuto economico del territorio – afferma Serena Frediani -. In questo momento di difficoltà che l’Italia sta attraversando, riteniamo fondamentale avviare un percorso di ascolto. Intendiamo cioè approfondire la questione e comprendere meglio quali sono gli effetti che il Coronavirus sta portando nel commercio locale. Per questo abbiamo deciso di convocare una riunione straordinaria del tavolo del commercio, anche per spiegare le nuove disposizioni del Decreto legge emesso ieri (4 marzo) dal Consiglio dei Ministri e avviare un percorso di confronto con i rappresentanti di categoria e dei Ccn per individuare insieme alcune soluzioni. Da parte nostra c’è la massima disponibilità; questo incontro servirà proprio a capire come supportare le attività”.

“Siamo consapevoli che l’attenzione sulla questione debba essere massima e che sia necessario seguire le prescrizioni e le indicazioni che ci giungono dal Governo e dalla Regione – prosegue l’assessore Frediani -. Per questo stiamo contribuendo, anche mediante un link presente sul nostro sito web, alla diffusione delle informazioni sulla prevenzione igienico sanitaria che tutti gli esercizi pubblici e commerciali sono tenuti ad esporre”.

“Dobbiamo quindi fare squadra ed essere uniti – conclude l’assessore -. Auspico quindi che dalla riunione straordinaria del tavolo di commercio emerga una strategia condivisa. C’è bisogno di unità, che siamo sicuri che la comunità di Capannori saprà trovare”.